Reactia Sharapovei dupa infrangerea in fata Simonei. Ce alibi a gasit rusoaica: "Am stat mai mult pe teren"

Simona Halep a invins-o pe Sharapova in trei seturi, scor 4-6, 6-1, 6-4, si s-a calificat in finala de la Roma.

Simona Halep a trecut de Maria Sharapova si se va duela, la fel ca anul trecut, cu Elina Svitolina pentru trofeul de la Roma. In 2017, Svitolina a triumfat.

Sharapova a vorbit si ea dupa infrangerea suferita in fata Simonei Halep.

"Am simtit ca am lovit mingea bine in primul set, dar nu am servit deloc bine. Nu am avut suficienta viteza si ritm la serviciu, iar pe final de meci mi-am pierdut si acuratetea la retur. Este evident ca diferenta de ore petrecute pe teren in acest turneu dintre noi si-a spus cuvantul, dar cand intri pe teren nu mai conteaza asta.

Cred ca m-am luptat bine. Tot timpul va fi un meci fizic cand joci cu Simona, dar, in ciuda a faptului ca am stat mult pe teren la Roma, am facut fata din acest punct de vedere. Voi pleca de la Roma cu multe lucruri pozitive", a spus Sharapova dupa meci.