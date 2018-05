"Dan Petrescu VA PLECA, pentru ca sezonul urmator va fi mult mai greu". Anuntul soc al unui fost campion cu CFR Cluj

Dan Petrescu are in fata cel mai important meci al sau pe banca CFR-ului. Daca il bate diseara pe Hagi, se va incorona din nou campion al Romaniei.

CFR Cluj joaca diseara cu titlul pe masa. Echipa lui Dan Petrescu se va duela cu Viitorul lui Hagi in Gruia, iar o victorie ii face pe Camora & Co sa ridice titlul Ligii I.

Pentru Dan Petrescu, meciul cu Viitorul ar putea fi ultimul, chiar daca declarativ antrenorul a sustinut ca mai are un an de contract si ca "totul depinde de conducere".

In ultima perioada, surse din anturajul antrenorului si al clubului clujean au notat ca Petrescu ar fi tentat sa plece in strainatate dupa sezonul epuizant pe care l-a traversat.

De aceeasi parere este si Gabi Muresan, fost campion al Romaniei cu CFR Cluj.

Muresan e convins ca Petrescu va pleca.

"Parerea mea este ca Dan Petrescu va pleca daca va lua campionatul, pentru ca sezonul urmator presiunea va fi mult mai mare. Va fi Champions League, va trebui sa lupte pentru pastrarea titlului. Trebuie sa faci performanta si va fi foarte greu. Trebuie sa recunoastem, in Champions League va fi foarte greu", a spus Gabi Muresan la Digi.

"Am vazut putine meciuri de-ale lor in acest sezon si nu m-as putea pronuna daca au jucat spectaculos sau nu, dar nici celelalte formatii nu au jucat bine sau spectaculos. Poate doar Viitorul, cateva meciuri, dar noi stim ca Dan Petrescu este mai pragmatic, vrea sa castige si eu sunt de acord cu el. Nu poti face si spectacol, si sa ai si rezultate bune", a mai spus Muresan.

Gabi Muresan a castigat 9 trofee cu CFR Cluj, echipa in tricoul careia a jucat peste 200 de meciuri.

"Nu mai tin legatura cu cei de acolo, pentru ca s-a schimbat totul la CFR. Doar cu domnul Muresan am mai vorbit, dar prin vara trecuta. Nu am mai fost la meciuri, nu m-a mai atras. Nici maine nu voi merge. Nu am nimic cu cei de acolo, doar ca s-a schimbat totul", a incheiat el.