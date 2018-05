PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa ce s-a razbunat pe Sharapova si s-a calificat in finala de la Roma. Cum a trecut peste setul pierdut

Simona Halep a invins-o pe Maria Sharapova cu 4-6, 6-1, 6-4 in semifinalele de la Roma si va juca in ultimul act impotriva Elinei Svitolina.

"E întotdeauna greu cand joc impotriva ei. Joaca foarte plat si e greu sa returnez mingile, dar am fost increzatoare ca am suficienta putere sa pot castiga meciul. Nu m-am gandit prea mult la faptul ca am pierdut primul set, am ramas concentrata pe ce aveam de facut. On court coaching-u a fost foarte bun, apoi am schimbat tactica si totul a mers foarte bine pentru mine", a spus Simona Halep.