"Cristiano, cum m-am descurcat?" Djokovic se pregateste in FORTA pentru Turneul Campionilor! Tenismenul l-a imitat pe Ronaldo si a starnit reactii haioase pe retelele de socializare

La competitia ce va avea loc in Londra, vor participa cei mai buni opt sportivi din lume si este ultima competitie care se desfasoara in circuitul ATP.

Organizatorii turneului i-au rugat pe jucatorii de tenis sa isi pregateasca niste fotografii si clipuri pentru promovarea turneului. Djokovic a avut una dintre cele mai haioase alegeri, sarbul filmandu-se in timp ce ii copia miscarea de dupa goluri a lui Cristiano Ronaldo.

Videoclipul a fost postat de catre pagina de Twitter a celor de la ATP Tour cu mesajul: "Celebratia lui Cristiano de la Novak Djokovic!"

La o ora dupa postare, Djokovic a distribuit pe pagina personala filmuletul si l-a etichetat pe Ronaldo, intrebandu-l: "Cristiano, cum ti se pare ca m-am descurcat?"

Djokovic se va duela cu Daniil Medvedev, Diego Schwartzman si Alexander Zverev la Turneul Campionilor, in grupa denumita "Tokyo 1970". In cealalta grupa vor face parte "Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas si Andrey Rublev. Grupa celor patru se numeste "Londra 2020".

