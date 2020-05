Borussia Dortmund primeste lovitura dupa lovitura! Haaland s-a ACCIDENTAT si un alt jucator rateaza restul sezonului

Borussia Dortmund a mai primit doua lovituri dupa infrangerea cu Bayern Munchen.

Borussia Dortmund a pierdut meciul cu Bayern Munchen din ultima etapa de Bundesliga si titlul pare tot mai departe de galben negri. Se afla la 7 puncte in spatele marilor rivali si doar o minune ii mai poate face sa spere la titlu.

Daca nu era destul, Haaland si Mahmoud Dahoud au suferit accidentari in acel meci, iar cel de-al doilea va lipsi tot sezonul. Ambii s-au accidentat la genunchi, dar de Haaland se stie ca va lipsi doar la meciul cu Paderbord, de duminica.

Atacantul a inscris de 10 ori in Bundesliga de la venirea de la Red Bull Salzburg, insa nu a mai gasit poarta in ultimele doua meciuri.

"Fiecare jucator are nevoie de incredere, iar Dahoud a jucat bine cu Wolfsburg si Bayern. Este o problema de obisnuinta cu ritmul meciurilor si incredere in fiecare meci.", a spus Lucien Favre, antrenorul lui Dortmund. El spune ca prestatia cu bayern nu a fost slaba, in ciuda rezultatului nefavorabil.