Bundesliga, la a patra etapa de dupa pandemie! Bayern si Dortmund joaca la ultimele clasate, iar lupta cea mare se da pentru locurile de Europa! Freiburg - Leverkusen la 21:30

16:16

Bundesliga isi consuma o noua etapa, dupa ce, in urma cu trei zile, Bayern a invins-o pe Borussia Dortmund si a luat un avans de 7 puncte in fruntea clasamentului. Campionii au castigat prin glul lui Kimmich, o scarita superba din afara careului, iar acum au meci la una dintre ultimele clasate.

Freiburg - Leverkusen

Etapa 29 incepe azi, cu meciul dinre Freiburg si Leverkusen, cu mari implicatii pentru ambele echipe. Freiburg este pe locul 8, la doar 4 puncte de locurile de Europa League, in timp ce Leverkusen se afla pe 5 si vrea sa prinda top 4 pentru a juca in Liga Campionilor. Este o lupta stransa pentru locurile 2-4, Dortmund, Leipzig, Gladbach si Leverkusen, fiind despartite de doar 4 puncte. Kai Havertz este in amre forma la Leverkusen si a marcat de 4 ori in primele trei meciuri de dupa puaza de doua luni.

Bayern Munchen - Dusseldorf

Bayern Munchen este lider incontestabil, cu 7 puncte peste locul 2, si se apropie de un nou titlu in Germania. Va juca sambata de la 19:30, acasa cu Dusseldorf, echipa de pe locul de baraj de la retrogradare. Chiar daca au cinci absenti, campionii pornesc ca favoriti clari. Coutinho, Thiago Alcantara, Sule, Tolisso si Mai lipsesc, insa joaca acasa si nu a pierdut niciodata in istorie cu Dusseldorf.

Paderborn - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund incpe o cursa de urmarire a liderului si trebuie sa aiba un parcurs perfect pentru a mai spera la titlu. Haaland a incheiat accidentat meciul cu Bayern si antrenorul nu vrea sa riste nimic si l-a lasat in afara lotului. Reus, Schulz si Zagadou lipsesc si ei, insa galben negri nu vor sa aiba emotii cu ultimul loc si vor incerca sa ramana cat mai concentrati. Paderborn este codasa clasamentului si este ca si condamnata la o revenire in liga a doua.

Hertha - Augsburg, Mainz - Hoffenheim, Schalke - Bremen si Wolfsburg - Frankfurt, sunt celelalte meciuri de sambata cu mize mari la locurile de Europa si cele de retrogradare. Duminica se mai joaca Monchengladbach - Union berlin, iar etapa se incheie luni, cu Koln - Leipzig. Toata actiunea e live pe www.sport.ro, unde se vad cele mai tari faze si goluri din fiecare etapa.