PSG plătește suma dorită de Dortmund, pentru ca Schlotterbeck să nu ajungă la Liverpool

Jucătorul german este unul dintre cei mai constanți fundași centrali din Bundesliga și i-a impresionat pe oficialii lui PSG, care doresc să-l transfere în perioada de mercato din vara viitoare.



Discuțiile preliminare dintre cele două cluburi au stabilit că Borussia Dortmund dorește în schimbul acestuia o sumă mare pentru un fundaș, respectiv 70 de milioane de euro, dar Nasser Al-Khelaifi ar fi acceptat mutarea și dorește să îndeplinească cerințele financiare, după ce Liverpool s-a băgat pe fir și l-ar dori ca înlocuitor pentru Virgil van Dijk, ca va părăsi clubul de pe Anfield, peste câteva luni.



Schlotterbeck a fost egalul României U21 la Euro 2021

Nico Cedric Schlotterbeck (25 de ani / 191 cm) este născut la Waiblingen (landul Baden-Württemberg) și s-a format la juniorii cluburilor SG Weinstadt, Stuttgarter Kickers, VfR Aalen, Karlsruher SC și SC Freiburg. La nivel de seniori a jucat pentru SC Freiburg II (2018-2020), SC Freiburg (2019-2020, 2021-2022), Union Berlin (2020-2021) și Borussia Dortmund (2022-2025).



Are 13 meciuri și 3 goluri pentru Germania U21, care a ajuns până în finala Euro 2021. În faza grupelor, nemții au remiza cu România, scor 0-0, în partida decisivă, și s-au calificat în turul următor al competiției. Pentru reprezentativa de seniori a Germaniei a strâns 20 de selecții, fiind în lotul pentru CM 2022 și Euro 2024.



Acesta este jucător de picior stâng, poate jucat ca stoper și fundaș stânga și este cotat la 40 de milioane de euro. În palmares are titlul european la tineret (Euro 2021), o finală de DFB-Pokal (2021-2022) și o finală de Champions League (2023-2024), fiind inclus în Bundesliga Team of the Season (2021-2022, 2022-2023) și Kicker Bundesliga Team of the Season (2021-2022).

Fratele său, Keven Schlotterbeck (27 de ani), este fotbalist și joacă tot ca fundaș central, fiind legitimat până acum la TSG Backnang, SC Freiburg, Union Berlin, VfL Bochum, și FC Augsburg.



Foto - Getty Images