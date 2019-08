Borussia Dortmund a castigat Supercupa Germaniei in fata lui Bayern! Alcacer si Sancho au marcat intr-un meci FABULOS! VIDEO

Borussia Dortmund a castigat pentru a 6-a oara Supercupa Germaniei si a oprit-o pe Bayern, cea care castigase trofeul de fiecare data in ultimii 3 ani. Borussia a inceput mai bine si a ratat cateva ocazii mari, pentru ca Bayern sa preia apoi controlul meciului si sa domine clar.

A fost 0-0 la pauza, pentru ca echilibrul sa fie rupt imediat dupa reluarea jocului. Sancho a profitat de o pasa gresita a lui Thiago, a driblat mai multi adversari si i-a asezat mingea pentru sut lui Paco Alcacer iar acesta l-a invins pe Neuer. Bayern a ratat cateva ocazii uriase prin Lewandowski, Muller si Coman, insa golul a venit tot in poarta lui Neuer.

O recuperare la marginea propriului careu s-a transformat intr-un contraatac rapid, Guerreiro trimitandu-i lui Sancho. Plecat din propria jumatate, englezul nu a mai putut fi oprit si a inscris cu un sut printre picioarele lui Neuer! Bayern nu si-a mai revenit iar Dortmund a ridicat trofeul!

Cei 2 granzi anunta o noua lupta superba pentru titlu in Bundesliga. Prima etapa are loc pe 17 august.

Iata care au fost echipele de start

Here’s how Dortmund & Bayern shape up for their Super Cup clash today ????

Predictions? ????#BVBFCB pic.twitter.com/nQqcvVhGWP