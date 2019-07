OFICIAL | PSG a adus un jucator de la Borussia Dortmund! Lovitura data de seici: afacere de peste 30.000.000 euro

PSG a transferat un jucator de la Borussia Dortmund.

PSG l-a prezentat oficial pe Abdou Diallo (23 ani), jucator pe care l-a transferat de la Borussia Dortmund in schimbul a 32 de milioane de euro.

Diallo este fundas central, dar poate evolua si in banda stanga a apararii. A mai evoluat in cariera pentru AS Monaco, Zulte Waregem si a ajuns in Bundesliga in 2017, cand a fost cumparat de Mainz de la Monaco in schimbul a 5 milioane de euro.

Este cotat la 35 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.com

????✍

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée d'Abdou Diallo au sein du club !#WelcomeAbdou pic.twitter.com/wtgWZsf7nQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2019

Paris Saint-Germain isi face o baza de antrenament ultra-moderna



Permisul pentru construirea noului cantonament al campioanei Frantei, Paris Saint-Germain, a fost semnat de primarul din Poissy, localitatea se va afla acesta. RMC anunta ca lucrarile vor fi demarate la finalul acestui an si au termen de finalizare finalul lui 2021.

PSG va cheltui pe parcursul celor 2 ani nu mai putin de 300 de milioane de euro, baza urmand sa aiba 60.000 de metri patrati. Acordul dat de primaria din Poissy reprezenta principalul impediment pentru lucrari.

Cantonamentul nou va include 15 terenuri de antrenament, dar si un mic hotel pentru prima echipa si juniori, precum si un stadion cu 5.000 de locuri.