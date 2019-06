Borussia Dortumund e gata sa transfere un jucator de la Bayern. Ar putea fi o mare TRADARE! Fanii au luat foc

Borussia Dortmund e gata sa aduca inapoi un jucator care a mai evoluat pe Signal Iduna Park.

Matts Hummels ( 30 ani) este foarte aproape sa revina din nou la Dortmund dupa 3 sezoane petrecute la Bayern Munchen, anunta Bild.

Hummels la Dortmund



Fundasul german care a mai evoluat pentru Borussia se afla in negoiceri avansate pentru a reveni la acestia. Antrenoul lui Bayern, Niko Kovac, a fost anuntat de intentiile jucatorului si este de acord ca Hummels sa plece. Fanii cand au auzit de aceasta decizie, au luat foc si i-au transmis diverse mesaje prin care contesta decizia acestuia.

Potrivit sursei citate, suma de transfer ar fi aproximativ 20 de milioane de euro.

Hummels este un jucator crescut de Bayern. In 2008 a fost imprumutat la Borussia, dupa care a fost transferat definitiv pentru 4 milioane de euro si a jucat 8 sezoane in tricoul "galben-negrilor", timp in care a castigat doua titluri de campion in 2011 si 2012. In 2016 a revenit la Bayern in schimbul a 35 de milioane de euro, fiind astfel al treilea jucator care "tradeaza" dupa Mario Gotze si Robert Lewandowski.

35 de milioane de euro este cota lui Hummels potrivit transfermarkt.com

In acest sezon a marcat un gol in 21 de aparitii pentru Bayern si a oferit o pasa de gol. In cariera a castigat 5 trofee cu Bayern, doua titluri, o cupa a Germaniei si doua supercupe ale Germaniei.