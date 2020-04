Doua cluburi URIASE din Anglia se lupta pentru transferul unui titular de la Bayern! Fotbalistul a fost amendat recent de club 

Jerome Boateng este dorit in Premier League de Chelsea si Arsenal

Bayern Munchen pare ca se va desparti de fundasul Jerome Boateng, iar doua dintre posibilele destinatii sunt in Premier League.

Potrivit The Mirror, jucatorul din defensiva lui Bayern este in vizorul a doua mari cluburi din Anglia. Chelsea si Arsenal se vor duela pentru jucatorul al carui contract expira in 2021. Viitorul sau la Bayern este incert si nu au existat discutii de prelungire a contractului. Totusi, Boateng nu ar exclude sa ramana la campionii Germaniei.

Arsenal s-a mai interesat de fundas in trecut, dar nu a fost nimic concret. In cazul unui transfer la Chelsea, Boateng ar fi plusul de experienta de care ar avea nevoie echipa tanara a lui Lampard.

Bayern l-a amendat pe fundas deoarece martea trecuta a plecat in alt oras, in ciuda restrictiilor impuse din cauza coronavirus. Nu se stie valoarea amenzii, dar Boateng a declarat ca accepta orice sanctiune daca ii este aplicata corect.

Boateng se afla la Bayern in 2011 si a mai trecut pe la Hertha, Hamburg si Manchester City. Are aproape 500 de aparitii pentru echipele de club si 79 de jocuri pentru nationala Germaniei. Este multiplu campion in Bundesliga si campion Mondial in 2014. A reusit si cucerirea Ligii Campionilor in sezonul 2012-2013 alaturi de bavarezi, atunci cand au invins-o in finala pe rivala Borussia Dortmund.