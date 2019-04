"Puteam sa joc 10 ani la Real Madrid!" Interviu de senzatie cu Boateng! Ce spune jucatorul Barcelonei despre cariera sa

Kevin Prince Boateng a fost cel mai surprinzator transfer facut de Barcelona pentru acest sezon.

Chiar daca a jucat putin dupa imprumutul de la Sassuolo, din ianuarie,. ghanezul s-a bucurat din plin de experienta traita pe Camp Nou.

Ajuns la 32 de ani, Boateng isi regreta greselile din tinerete.

"Capul e fundamental, dar am inteles asta prea tarziu. Desigur ca regret asta. Atunci cand aveam 18 ani, era bine daca un agent sau un membru al familiei mele imi dadea sfaturi bune", a inceput Boateng.

Fotbalistul e sigur ca ar fi reusit sa ajunga mult mai sus in cariera daca ar fi avut atitudinea corecta fata de fotbal: "Stiu ca am esuat din cauza lipsei de motivatie, n-am fost mereu la 100%. Daca eram mai serios, puteam fi titular la Barcelona sau sa joc timp de 10 ani la Real Madrid. Mentalitatea e cruciala in fotbal."

Boateng a mai trecut in cariera pe la Hertha, Tottenham, Dortmund, Milan sau Schalke.