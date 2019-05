Nici el nu se astepta la un asemenea transfer! :) Boateng, uimit de mutarea la Barcelona! "A fost incredibil! Am crezut ca e vorba de Espanyol"

Boateng a vorbit de transferul la Barcelona.

Kevin Prince Boateng a surprins lumea fotbalului cu un transfer total neasteptat. Fostul atacant de la Sassuolo a ajuns la Barcelona in ianuarie, dar a dezvaluit ca nici el nu se astepta la o astfel de mutare.

Ghanezul de 32 de ani este imprumutat de la formatia din Serie A, dar a evoluat numai in trei partide pentru catalani in acest sezon.

"Transferul la Barcelona s-a petrecut foarte repede pentru mine. Cred ca am cel mai bun agent din lume. M-a sunat intr-o zi si mi-a spus: `Trebuie sa joci bine contra lui Inter, pentru ca esti urmarit`. Nu mi-a spus cine ma urmareste.

Chiar si Roberto de Zerbi, antrenorul meu de la Sassuolo, a venit la mine inainte de meci si mi-a spus ca trebuie sa joc bine, pentru ca jocul este foarte important. Toti puneau presiune pe mine, doar ca eu joc cel mai bine sub presiune. Am fost cel mai bun om de pe teren si dupa meci a venit agentul la mine si mi-a spus: `Mergem la Barcelona!`.

Am crezut ca s-a referit la Espanyol, dar mi-a spus imediat:`Nu, cei adevarati`. A fost incredibil, nu am crezut pana nu m-a sunat directorul sportiv", a povestit Boateng pentru The Sun.

Atacantul a spus ca a inteles inca de la inceput ca va fi rezerva la echipa catalana, insa nu se multumeste cu acest statut si este gata sa dea totul pentru a intra in echipa.

"A fost clar pentru mine de la inceput ca o sa fiu rezerva. Stiam ca o sa intru cand Luis Suarez va fi obosit. In ultima vreme nu am mai facut parte din lot, pentru ca toti erau 100%, dar inteleg acest lucru.

Clar nu sunt multumit cu situatia. Daca eram multumit, nu as mai fi jucat fotbal. La inceput ma enerva situatia, pentru ca stiu ca sunt in forma, dar nu ma pot plange. Barcelona este cea mai buna echipa din lume, coechipierii mei sunt Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Luis Suarez sau regele Lionel Messi. Ar trebui sa propun ca acestia sa stea in tribune in locul meu? Clubul a investit o multime de bani in acesti jucatori, iar eu pot doar sa dau totul", a adaugat atacantul.