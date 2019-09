Boateng: "6 zile pe saptamana eram beat pana dimineata! Intr-o zi am zis sa fiu fericit, asa ca mi-am cumparat 3 masini"

La 32 de ani, Kevin Prince Boateng joaca pentru Fiorentina, si rememoreaza vremurile in care ar fi putut sa isi incheie cariera de fotbalist inainte sa devina un nume cunoscut in fotbalul european.

Boateng a dezvaluit, intr-un interviu pentru The Guardian, cat de nociv a fost pentru el transferul la Tottenham, in 2007.

Avea 20 ani, un background de copil sarac, crescut intr-o familie de imigranti la marginea Berlinului, si era un fotbalist promitator, dupa doua sezoane bune la Hertha.

S-a trezit in capitala Angliei, cu o gramada de bani pe mana.

"O luasem razna complet, sase zile pe saptamana eram in club pana la 6 dimineata. Aveam 95 de kilograme. Cheltuiam o gramada de bani pe haine, pe masini. Aveam mari probleme cu alcoolul."

"Incerci cumva sa cumperi fericirea cand te trezesti cu atat de multi bani. Nu mai puteam sa joc fotbal, asa ca mi-am cumparat un Lamborghini."

"Wow, ce sa zic, esti fericit o saptamana... Apoi, nu o mai folosesti deloc."

"Cum sa mergi spre Loughton intr-un Lamborghini? Ma gandesc acum... aveam trei masini, o casa mare, parca ma credeam 50 Cent."

"M-am privit o data in oglinda si mi-am spus: ce prost esti!"

M-au salvat doi prieteni adevarati

"Intr-o zi am vrut sa fiu fericit, asa ca mi-am cumparat trei masini. Toate in aceeasi zi."

"M-am trezit intr-o dimineata si mi-am zis ca trebuie sa ma opresc, ca asta nu sunt eu. Am zis stop alcoolului. N-am mai iesit in cluburi. Am inceput sa gatesc, pentru ca am fost procupat de alimentatie, am vrut sa mananc cat mai sanatos."

"Mi-am chemat doi prieteni, prieteni adevarati, sa vina sa stea cu mine o perioada, ca sa scap de obiceiurile nocive."

"Pana la urma am reusit sa trec peste acea perioada si am invatat multe lucruri."

"Nelson Mandela mi-a propus sa ma insor cu fata lui"

Boateng a povestit si o intalnire speciala, si totodata amuzanta, pe care a avut-o in 2010 cu Nelson Mandela, fostul presedinte al Africii de Sud.

"Mi-a spus ca una dintre fiicele lui vrea sa se marite cu mine. I-am zis ca ii multumesc, dar ca am o prietena, si nu pot sa fac asta."

"Atunci Mandela mi-a zis: <<Lasa, n-are nimic, si eu am cateva pe langa>>" :)

Kevin Prince Boateng este casatorit acum cu frumoasa prezentatoare italiana Melissa Satta, fosta iubita a lui Bobo Vieri.