Boateng a facut ACCIDENT cu masina si a fost amendat de Bayern! Vedeta mergea sa-si viziteze fiul bolnav

Fundasul lui Bayern Munchen, Jerome Boateng, a incalcat regulile impuse in lupta impotriva coronavirusului.

Fundasul are un fiu bolnav care traieste in Leipzig si a decis sa il viziteze, conducand in conditii de iarna si neanuntandu-si sefii de la Bayern.

Se pare ca masina lui Boateng nu era echipata cu anvelope specifice sezonului si a ajuns sa derapeze in gardul ce delimiteaza autostrada. "Accept fiecare amenda din lume daca este justificata. Stiu ca nu a fost o decizie buna sa nu anunt clubul, dar ma gandeam la fiul meu. Vreau sa vad orice tata care nu ar face asta pentru fiul lui de patru ani. Starea lui de sanatate nu e buna, dar accept orice amenda pentru el." a spus neamtul dupa cele intamplate.

21 de meciuri are Boateng pentru Bayern in acest sezon, club la care evoluaza din 2011 si alaturi de care a reusit sa castige o Liga a Campionilor si si 7 campionate.