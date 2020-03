Dinamo - PSG se va disputa intr-o atmosfera INCENDIARA! "In proportie de 99.99% acolo vom juca!" Meci istoric pentru handbalul romanesc

Dinamo o va intalni pe PSG in optimile Ligii Campionilor la handbal masculin.

Dinamovistii se pregatesc pentru un nou meci urias in Liga Campionilor. "Dulaii" vor juca in optimi impotriva lui PSG, echipa cu cel mai mare buget din lume si favorita la castigarea trofeului. Meciul tur se va disputa pe 18 martie si presedintele sectiei de handbal al clubului Dinamo a spus ca in proportie de 99.99% partida se va juca in sala Dinamo:

"Regulamentele ne permit sa jucam in sala Dinamo, baietii au spus ca nu ar dori sa joace in polivalenta si de aici a plecat toata istoria acestui meci. Ei au spus ca daca nu putem sa jucam in sala Dinamo sa jucam la Cluj. Avand infratirea dintre U Cluj si Dinamo si toate celelalte.

Ne dorim performanta in detrimentul unei retete financiare, vrem sa ne jucam sansa pana la capat si impreuna cu conducerea si cu restul echipei in proportie de 99.99% astazi vom da hotararea finala si vom juca in sala Dinamo.

Nu este absolut nicio problema, regulamentul la anul se schimba, daca se schimba. si vom fi obligati sa jucam intr-o sala de minim 4000 de locuri.

Ne antrenam zilnic in aceasta sala, cunoastem foarte bine terenul, dar cand vine o competitie, suporterii schimba tot si ne dau o energie pozitiva pentru a face meciuri senzationale, cum a fost si acesta cu Sporting", a spus Daniel Georgescu, presedinte la sectia de handbal al clubului Dinamo.

"O sa ne vindem foarte scump pielea!"

Dinamovistii pornesc increzatori inaintea dublei cu PSG si spun ca si-au dorit sa aiba ocazia de a juca un asemenea meci:

"Vreau sa va spun de acum si asta o sa auziti si de la baieti. O sa ne vindem foarte scump pielea. Vrem sa jucam fara incarcatura emotionala. Ne dorim sa jucam cu o astfel echipa, putem sa ne masuram si noi fortele individuale, dar si de grup. Sa vedem unde suntem, pentru ca suntem neinvinsi in Liga Campionilor si speram sa ramanel la fel si cu PSG. Mergem increzatori!", a spus Stefan Constantin, antrenor la Dinamo.

