Obiectivul lui este sa joace ALATURI de Messi! Jucatorul lui PSG care vrea sa isi incheie cariera alaturi de starul Barcelonei

Barcelona ar putea aduce un fotbalist de la PSG in vara.

Contractul lui Thiago Silva expira in vara acestui an, iar dupa 8 sezoane la clubul francez si dupa ce Nasser Al-Khelaifi l-a transformat in cel mai bine platit fundas central din lume, internationalul brazilian mai are un singur vis: sa imbrace tricoul Barcelonei alaturi de Leo Messi, dupa cum scrie Mundo Deportivo.

Pana in prezent, clubul nu a luat legatura cu el, insa prioritatea lui este Barcelona, indiferent de ofertele pe care le-ar primi de la alte echipe din Europa sau din alte ligi, precum Qatar, China sau Statele Unite.



Barcelona a incercat sa il aduca de doua ori

Inainte sa ajunga pe Parc de Princes, in vara lui 2013, Barcelona a incercat sa il transfere pe brazilianul care atunci evolua pentru AC Milan. Cu toate astea, oferta catalanilor nu s-a putut compara cu cea a lui PSG. Un an mai tarziu, in perioada in care Tito Vilanueva era antrenor, acesta a incerrcat sa il aduca pe Silva, insa Al-Khelaifi i-a trantit usa in nas, asa cum a facut ulterior cu Marquinhos, Verrati si Neymar.



