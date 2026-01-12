VIDEO Bayern Munchen, o mașinărie infernală în acest sezon! Medie de goluri IREALĂ pentru bavarezi

Bayern Munchen, o mașinărie infernală &icirc;n acest sezon! Medie de goluri IREALĂ pentru bavarezi Bundesliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Și în ultima etapă, Bayern s-a distrat cu adversara: 8-1 cu Wolfsburg.

TAGS:
Bayern MunchenVincent KompanyMichael OliseHarry Kaneluis diaz
Din articol

Bayern Munchen a început în forţă anul 2026, obţinând o victorie categorică pe teren propriu, cu scorul de 8-1, în faţa formaţiei VfL Wolfsburg, duminică seara, în ultimul meci al etapei a 16-a a campionatului de fotbal al Germaniei.

Au marcat: Kilian Fischer (5 - autogol), Luis Diaz (30), Michael Olise (50 și 76) - foto, Moritz Jenz (53 - autogol), Raphael Guerreiro (68), evident Harry Kane (69) şi Leon Goretzka (88) pentru învingători, respectiv Dzenan Pejcinovic (13).

Bayern venea după o primă parte a sezonului aproape perfectă, sub comanda antrenorului Vincent Kompany, cu 14 victorii şi 2 remize.

Bayern este lider neînvins în campionat

În urma acestui succes, Bayern şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului, distanţându-se la unsprezece puncte de ocupanta locului secund, Borussia Dortmund, ţinută în şah vineri pe terenul formaţiei Eintracht Frankfurt (3-3).

Cele două echipe din fruntea clasamentului sunt urmate de RB Leipzig, Bayer Leverkusen şi VfB Stuttgart, toate cu câte 29 de puncte. RB Leipzig are însă un meci mai puţin disputat, după amânarea partidei sale de la Hamburg, cu St Pauli, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

În cazul unei noi victorii, miercuri la Koln, Bayern Munchen va egala cel mai bun tur de campionat din istorie în Bundesliga. În sezonul 2013-2014, munchenezii au acumulat 45 de puncte (15 victorii, 2 egaluri), sub comanda antrenorului spaniol Pep Guardiola.

4 goluri pe meci în Bundesliga, 3 goluri pe meci în Champions League

Însă din punct de vedere al eficienţei, "maşina de goluri" bavareză funcţionează mult mai bine în acest sezon, cu 63 de goluri înscrise în 16 etape, mult peste cele 44 de goluri marcate în urmă cu 12 ani de "Rekordmeister'' (deţinătoarea recordului de titluri de campioană), în această fază a ligii germane.

Dacă în Bundesliga are o medie de aproape 4 goluri pe meci (3,93 mai exact), în Champions League Bayern e ceva mai ”cuminte”: 3 goluri pe meci după primele 6 runde din grupa unică.

Rezultatele și marcatorii din etapa 16 din Germania

Vineri

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3-3

Au marcat: Uzun (22 - penalty), Ebnoutalib (71), Dahoud (90+2), respectiv Beier (10), Felix Nmecha (68), Chukwuemeka (90+6).

Sâmbătă

Union Berlin - FSV Mainz 2-2

Au marcat: Jeong (77), Danilho Doekhi (86), respectiv Amiri (30), Hollerbach (69).

SC Freiburg - Hamburger SV 2-1

Au marcat: Grifo (53 - penalty), Matanovic (83), respectiv Luka Vuskovic (48).

FC Heidenheim - FC Koln 2-2

Au marcat: Pieringer (15), Niehues (26), respectiv Martel (18), El Mala (48).

Bayer Leverkusen - VfB Stutttgart 1-4

Au marcat: Grimaldo (66 - penalty), respectiv Leweling (7, 45), Mittelstaedt (29 - penalty), Undav (45+2).

Duminică

Borussia Monchengladbach - FC Augsburg 4-0

Au marcat: Scally (8), Diks (20 - penalty), Tabakovic (36, 61).

Bayern Munchen - VfL Wolfsburg 8-1

Au marcat: Kilian Fischer (5 - autogol), Luis Diaz (30), Olise (50, 76), Jenz (53 - autogol), Raphael Guerreiro (68), Harry Kane (69), Goretzka (88), repectiv Pejcinovic (13).

Meciurile St Pauli - RB Leipzig şi Werder Bremen - Hoffenheim au fost amânate. Info: Agerpres

Clasamentul din Bundesliga

Articol recomandat de stirileprotv.ro
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kad&icirc;rov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav &icirc;n aprilie și are deja 22 de goluri
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
ULTIMELE STIRI
OUT de la FC Hermannstadt! Băiatul fostului jucător al lui Dinamo a semnat cu noua echipă
OUT de la FC Hermannstadt! Băiatul fostului jucător al lui Dinamo a semnat cu noua echipă
Dinamo a rezolvat al doilea transfer al iernii! A venit confirmarea din partea antrenorului
Dinamo a rezolvat al doilea transfer al iernii! A venit confirmarea din partea antrenorului
Jaqueline Cristian, pe val: a &icirc;nvins numărul 11 WTA la zero. Pe cine va &icirc;nt&acirc;lni &icirc;n optimi la Adelaide
Jaqueline Cristian, pe val: a învins numărul 11 WTA la zero. Pe cine va întâlni în optimi la Adelaide
Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptăm&acirc;nă: &rdquo;E mai bine pentru am&acirc;ndoi&rdquo;
Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Dimarco a apărut la TV după Inter - Napoli și l-a comparat &icirc;n direct pe Chivu cu Inzaghi
Dimarco a apărut la TV după Inter - Napoli și l-a comparat în direct pe Chivu cu Inzaghi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul

Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: "I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul"

Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu &icirc;n Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR

Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu în Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR

Tottenham a dat răspunsul după oferta primită pentru Drăgușin!

Tottenham a dat răspunsul după oferta primită pentru Drăgușin!

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au &icirc;ncurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au încurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

Șumudică, a venit &bdquo;nota de plată&ldquo; pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor

Șumudică, a venit „nota de plată“ pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor

Spanioli au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: &rdquo;Inexplicabil! A uitat complet fotbalul&rdquo;

Spanioli au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: ”Inexplicabil! A uitat complet fotbalul”



Recomandarile redactiei
Dinamo a rezolvat al doilea transfer al iernii! A venit confirmarea din partea antrenorului
Dinamo a rezolvat al doilea transfer al iernii! A venit confirmarea din partea antrenorului
Dimarco a apărut la TV după Inter - Napoli și l-a comparat &icirc;n direct pe Chivu cu Inzaghi
Dimarco a apărut la TV după Inter - Napoli și l-a comparat în direct pe Chivu cu Inzaghi
Așa arată controversata &bdquo;bijuterie&rdquo; de 100 de milioane de euro din Rom&acirc;nia: &bdquo;&Icirc;ncercăm să copiem ce e afară&rdquo;
Așa arată controversata „bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Ce urmează după ce Tottenham a refuzat prima ofertă de la Roma pentru Radu Drăgușin
Ce urmează după ce Tottenham a refuzat prima ofertă de la Roma pentru Radu Drăgușin
Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptăm&acirc;nă: &rdquo;E mai bine pentru am&acirc;ndoi&rdquo;
Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Alte subiecte de interes
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă &icirc;n această vară
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000&euro;
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000€
&Icirc;n anii 2000 fotbaliști titulari &icirc;n naționala Belgiei jucau &icirc;n Liga 1 din Rom&acirc;nia, acum &rdquo;Dracii Roșii&rdquo; joacă &icirc;n altă ligă: sunt pe locul 3 &icirc;n clasamentul FIFA!
În anii 2000 fotbaliști titulari în naționala Belgiei jucau în Liga 1 din România, acum ”Dracii Roșii” joacă în altă ligă: sunt pe locul 3 în clasamentul FIFA!
Real Madrid și Manchester City se luptă pentru Michael Olise! Suma uriașă cerută de Bayern Munchen
Real Madrid și Manchester City se luptă pentru Michael Olise! Suma uriașă cerută de Bayern Munchen
Bayern Munchen, o mașinărie invincibilă cu &rdquo;monstrul&rdquo; Harry Kane! Număr uluitor de goluri &icirc;nscrise &icirc;n Bundesliga
Bayern Munchen, o mașinărie invincibilă cu ”monstrul” Harry Kane! Număr uluitor de goluri înscrise în Bundesliga
CITESTE SI
SUA au atacat Statul Islamic &icirc;n Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

stirileprotv SUA au atacat Statul Islamic în Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Cu c&acirc;t au crescut taxele și impozitele locale &icirc;n marile orașe din Rom&acirc;nia. &bdquo;Scumpirea lui Bolojan&rdquo; se resimte &icirc;n toată țara

stirileprotv Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Declarația făcută de Maduro din &icirc;nchisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

stirileprotv Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!