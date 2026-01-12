Bayern venea după o primă parte a sezonului aproape perfectă, sub comanda antrenorului Vincent Kompany , cu 14 victorii şi 2 remize.

Bayern Munchen a început în forţă anul 2026, obţinând o victorie categorică pe teren propriu, cu scorul de 8-1, în faţa formaţiei VfL Wolfsburg, duminică seara, în ultimul meci al etapei a 16-a a campionatului de fotbal al Germaniei.

Bayern este lider neînvins în campionat



În urma acestui succes, Bayern şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului, distanţându-se la unsprezece puncte de ocupanta locului secund, Borussia Dortmund, ţinută în şah vineri pe terenul formaţiei Eintracht Frankfurt (3-3).

Cele două echipe din fruntea clasamentului sunt urmate de RB Leipzig, Bayer Leverkusen şi VfB Stuttgart, toate cu câte 29 de puncte. RB Leipzig are însă un meci mai puţin disputat, după amânarea partidei sale de la Hamburg, cu St Pauli, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

În cazul unei noi victorii, miercuri la Koln, Bayern Munchen va egala cel mai bun tur de campionat din istorie în Bundesliga. În sezonul 2013-2014, munchenezii au acumulat 45 de puncte (15 victorii, 2 egaluri), sub comanda antrenorului spaniol Pep Guardiola.

4 goluri pe meci în Bundesliga, 3 goluri pe meci în Champions League



Însă din punct de vedere al eficienţei, "maşina de goluri" bavareză funcţionează mult mai bine în acest sezon, cu 63 de goluri înscrise în 16 etape, mult peste cele 44 de goluri marcate în urmă cu 12 ani de "Rekordmeister'' (deţinătoarea recordului de titluri de campioană), în această fază a ligii germane.

Dacă în Bundesliga are o medie de aproape 4 goluri pe meci (3,93 mai exact), în Champions League Bayern e ceva mai ”cuminte”: 3 goluri pe meci după primele 6 runde din grupa unică.

Rezultatele și marcatorii din etapa 16 din Germania



Vineri

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3-3

Au marcat: Uzun (22 - penalty), Ebnoutalib (71), Dahoud (90+2), respectiv Beier (10), Felix Nmecha (68), Chukwuemeka (90+6).

Sâmbătă

Union Berlin - FSV Mainz 2-2

Au marcat: Jeong (77), Danilho Doekhi (86), respectiv Amiri (30), Hollerbach (69).

SC Freiburg - Hamburger SV 2-1

Au marcat: Grifo (53 - penalty), Matanovic (83), respectiv Luka Vuskovic (48).

FC Heidenheim - FC Koln 2-2

Au marcat: Pieringer (15), Niehues (26), respectiv Martel (18), El Mala (48).

Bayer Leverkusen - VfB Stutttgart 1-4

Au marcat: Grimaldo (66 - penalty), respectiv Leweling (7, 45), Mittelstaedt (29 - penalty), Undav (45+2).

Duminică

Borussia Monchengladbach - FC Augsburg 4-0

Au marcat: Scally (8), Diks (20 - penalty), Tabakovic (36, 61).

Bayern Munchen - VfL Wolfsburg 8-1

Au marcat: Kilian Fischer (5 - autogol), Luis Diaz (30), Olise (50, 76), Jenz (53 - autogol), Raphael Guerreiro (68), Harry Kane (69), Goretzka (88), repectiv Pejcinovic (13).

Meciurile St Pauli - RB Leipzig şi Werder Bremen - Hoffenheim au fost amânate. Info: Agerpres

