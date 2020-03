Un mijlocas de la Bayern Munchen se implica direct in lupta cu pandemia! Jucatorul lucreaza ca voluntar la Crucea Rosie

Tot mai multi oameni din lumea fotbalului se implica in lupta cu pandemia de coronavirus.

Javi Martinez, mijlocasul lui Bayern Munchen, a decis sa isi ofere ajutorul in perioada de criza provocata de Covid-19. Astfel, fotbalistul a primit acordul clubului si s-a oferit voluntar pentru a livra alimente, medicamente si alte lucruri necesare batranilor care nu-si pot parasi locuintele.

Jucatorul lucreaza pentru Crucea Rosie in cartierul in care locuieste, Grunwald. Acestea alearga, echipat corespunzator, din usa in usa pentru a le livra batranilor cele necesare. Conducere Organizatiei i-a transmis un mesaj public de multumire mijlocasului de la Bayern Munchen.

"Am dori sa-i multumim lui Javi Martinez pentru sprijinul acordat ieri in turul nostru de cumparaturi din Grunwald. A fost o placere uriasa sa colaboram si asteptam cu nerabdare sa il vedem din nou in actiune ca parte a serviciului nostru medical regulat pe Allianz Arena", a transmis Organizatia pe contul sau de Instagram.