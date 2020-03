Ar fi lovitura verii! Bayern Munchen vrea sa transfere un star de la Real Madrid! Ce bomba pregateste campioana Germaniei

Bayern Munchen vrea sa dea lovitura verii pe piata transferurilor. Potrivit jurnalistului Eduardo Inda, nemtii vor sa il aduca inapoi pe Toni Kroos de la Real Madrid, fotbalist care s-ar afla intr-un conflict cu Zinedine Zidane.

Kroos a jucat timp de sapte sezoane la Bayern. In 2014 a semnat cu Real Madrid, formatie cu care a castigat trei trofee Champions League. Cu Bayern, Kroos a cucerit trei titluri de campion al Germaniei, dar si UEFA Champions League. Jurnalistul spune ca Bayern Munchen vrea sa profite de situatia inconstanta pe care o are Real Madrid si vor sa il transfre pe Kroos la vara.

EXCLUSIVE: FC Bayern want to bring Toni Kroos back to Munich this summer.

[@elchiringuitotv] pic.twitter.com/YM9diIf4Zy