Marco Reus și-a găsit echipă! Germanul se va duela cu Lionel Messi

La vârsta de 35 de ani, germanul se pregătește să își continue cariera în Statele Unite ale Americii, unde va îmbrăca tricoul echipei LA Galaxy din MLS.

Reus și-a spus adio Borussiei Dortmund, clubul pentru care a jucat timp de 12 ani, punând capăt unei legături de lungă durată care a inclus numeroase succese și momente memorabile.

Ultimul său act pentru Dortmund a fost în finala Ligii Campionilor, unde echipa sa a suferit o înfrângere dureroasă în fața lui Real Madrid, scor 2-0.

Mutarea lui Reus în MLS a fost confirmată de cunoscutul arhicunoscutul Fabrizio Romano, expert în transferuri, care a dezvăluit că LA Galaxy este pe punctul de a încheia înțelegerea pentru aducerea lui Reus în echipă.

"Exclusiv: LA Galaxy se apropie de o înțelegere pentru semnarea lui Marco Reus ca jucător liber de contract! Ultimele detalii sunt pe cale să fie stabilite," a declarat italianul pe Twitter / X.

???????????? EXCL: LA Galaxy are closing in on deal to sign Marco Reus as free agent!

Final details being sorted, still some work to do with player and his camp but LA Galaxy now close to getting it done.

Reus, ready to move to MLS ????????

Here we go, expected soon. pic.twitter.com/A9SUjmNe3j