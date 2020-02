Un antrenor din Germania a fost CONCEDIAT dupa 36 de ani petrecuti in serviciul clubului!

O fosta campioana a Germaniei a renuntat la una dintre legendele clubului.

FC Kaiserlautern, de patru ori campioana a Germaniei, de doua ori castigatoare a Cupei Germaniei si sfertfinalista de Champions League, isi continua degringolada. Una dintre cele mai iubite echipe din Germania, “Die roten Teufel” se gaseste acum pe locul 14 in liga a treia germana, la doar 3 puncte deasupra primului loc retrogradabil. Si aceasta nu este singura veste proasta pentru supoerterii clubului.

Saptamana aceasta, clubul a anuntat ca a renuntat la serviciile legendarului Gerald "Gerry" Ehrmann (61 ani). Fostul portar a ajuns la echipa in 1984, dupa 7 sezoane petrecute la FC Koln, unde a fost rezerva celebrului Toni Schumacher, cu care a castigat un titlu de campion si doua Cupe ale Germaniei. La FC Kaiserslautern, el a evoluat pana in 1997, strangand 332 de meciuri, un titlu de campion si doua Cupe ale Germaniei, fiind considerat unul dintre cei mai importanti jucatori din istoria clubului.

Dupa ce a renuntat la cariera de jucator, Ehrmann a devenit antrenorul cu portarii al clubului, pregatindu-i sau formandu-i, de-a lungul timpului, pe Kevin Trapp, Roman Weindenfeller, Tim Wiese, Tobias Sippel, Julian Pollersbeck, Lennart Grill, Andreas Reinke, Uwe Gospodarek, Florian Fromlowitz, Luis Robles, Marius Mueller, Raphael Sallinger, Zlatan Alomerovici sau Jan-Ole Sievers. Culturist practicant si poreclit „Tarzan”, datorita pletelor blonde lungi si modului frust in care isi trata adversarii, colegii si, mai tarziu, elevii, el conduce acum o scoala de portari in landul Rhineland-Palatinate.

Antrenorul a fost concediat chiar in saptamana de dinaintea Sudwest-Derby contra lui SV Waldhof Mannheim, ocupanta locului al treilea in divizie, care lupta pentru promovare. Conform speculatiilor, el l-ar fi jignit pe mai tanarul antrenor Boris Schommers (41 ani) si l-ar fi sfidat in fata jucatorilor, asa ca conducerea clubului a decis sa se desparta de Ehrmann, din cauza efectelor pe care le-ar fi avut un asemenea gest de insubordonarea in conditiile grele in care se afla echipa. Schommers a iesit campion national cu echipa U17 a lui FC Koln si a fost antrenor interimar la FC Nurnberg, iar in septembrie 2019 l-a inlocuit pe banca lui Kaiserslautern pe Sascha Hildmann, pe care antrenorul cu portarii il cunostea inca din perioada junioratului acestuia.