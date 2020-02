Amenda URIASA: scandari rasiste in Germania! Ce sanctiune a primit Schalke 04 dupa ce fanii au imitat zgomotele de maimuta in directia unui adversar

Federatia germana de fotbal a amendat-o pe Schalke 04 cu 50 de mii de euro in urma unor scandari cu tenta rasista.

Incidentele din tribune au avut loc la meciul din Cupa Germaniei, de saptamana trecuta, contra Herthei Berlin.

Fundasul Herthei, Jordan Torunarigha, jucator cu origini nigeriene, a fost principala tinta a scandarilor rasiste. S-au auzit zgomote care imitau sunetele de maimuta in mai multe momente ale partidei. Jordan a cedat nervos in prelungiri si a fost eliminat, moment in care un grup mai mare de fani a inceput sa-i adreseze insulte rasiale.



Meciul a fost castigat de Schalke, dupa prelungiri, cu scorul de 3-2. Federatia germana de fotbal a precizat ca nu tolereaza asemenea manifestari si ca sanctiunile vor fi extreme in cazul unei recidive.