EXCLUSIV | Cristi Manea a refuzat o oferta din Germania si e aproape sa semneze cu o echipa din Liga 1! S-ar putea bate la campionat contra FCSB

Manea o poate parasi pe FCSB in urmatoarele zile.

Potrivit surselor www.sport.ro, Cristi Manea a refuzat o oferta concreta de la Greuther Furth, echipa ce se afla pe locul 7 in liga a doua germana. Fundasul in varsta de 22 de ani vrea sa evolueze in continuare in Liga 1, insa este foarte probabil sa nu o faca la FCSB.

CFR Cluj este interesata din nou de serviciile lui Manea, iar negocierile pentru un eventual imprumut se poarta chiar in aceste zile. Ardelenii trebuie sa se inteleaga cu FCSB, dar si cu Apollon Limassol, clubul de care apartine Cristi Manea si unde are contract pana in 2021. In prezent, fundasul roman este imprumutat la ros-albastri de la ciprioti pana in vara acestui an. Manea a mai jucat in Gruia timp de 2 sezoane, in perioada 2017-2019.

La FCSB, Bogdan Vintila nu l-a folosit aproape deloc, el bifand numai 4 meciuri in acest sezon (2 in campionat si 2 in Cupa Romaniei).

3.2 milioane de euro este cota de piata a lui Cristi Manea, conform transfermarkt.com.