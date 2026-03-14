Rapid și Dinamo se întâlnesc în prima rundă din play-off-ul Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indică 6 grade Celsius.

Gâlcă a luat decizia în cazul lui Keita, la 11 zile de la accidentul de pe trecerea de pietoni

În urmă cu 11 zile, Kader Keita a lovit pe trecerea de pietoni o femeie în vârstă de 68 de ani, în drum spre casă. Fotbalistul Rapidului venea de la moschee.

Inițial, Keita a fost reținut 24 de ore, iar acum se află sub control judiciar timp de 60 de zile.

Pentru derby-ul cu Dinamo, Keita a fost introdus în lot în premieră de la incident de către antrenorul Constantin Gâlcă.

”El este în lot deocamdată și vom vedea dacă îl vom folosi”, a spus Gâlcă la flash-interviu, înainte de meci.

Rămâne însă de văzut dacă fotbalistul ivorian, cotat la 1,7 milioane de euro de site-urile de specialitate, va și bifa câteva minute în marele derby al primei runde.

Echipele de start

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila

Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic

Antrenor: Costel Gâlcă

Dinamo: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong

Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N'Giuwu

Antrenor: Zeljko Kopic