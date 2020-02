Clubul a aflat de pe FACEBOOK! Klinsmann si-a dat demisia pe net si a anuntat ca FUGE din Germania! Caz incredibil la Berlin

Jurgen Klinsmann nu a rezistat decat doua luni si jumatate pe banca tehnica a Herthei Berlin.

Klinsmann (55 de ani) a demisonat din functia de manager al clubului din capitala Germaniei dupa doar 10 saptamani in functie. De la venirea sa, rezultate nu au fost pozitive, germanul reusind sa obtina doar 3 victorii in cele 10 meciuri disputate.

Surprinzator, fostul campion mondial si-a anuntat demisia pe Facebook, iar motivul plecarii se pare ca este lipsa sprijinului din partea conducerii. Klinsmann vrea sa se mute inapoi in Statele Unite.

"Ca antrenor am nevoie de increderea oamenilor pentru aceasta misiune. Unitatea, coeziunea si concentrarea sunt elementele esentiale, in special in lupta pentru evitarea retrogradarii", a fost mesajul postat de Klinsmann pe Facebook.

Hertha si-a exprimat public surprinderea fata de decizia lui Klinsmann. "Am fost foarte surprinsi de ceea ce s-a intamplat in aceasta dimineata. Nu au existat indicii anterioare ca Jurgen va lua aceasta decizie", a declarat directorul sportiv al Herthei, Michael Preetz.