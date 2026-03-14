Gică Hagi, ajuns în prezent la 61 de ani, rămâne o figură centrală în istoria clubului Galatasaray, echipă pentru care a evoluat între 1996 și 2001. În acea perioadă, el și-a trecut în palmares 72 de goluri și 63 de pase decisive. Purtând ca punct de plecare aceste statistici, presa din Turcia a folosit AI pentru a afla ce valoare financiară ar avea astăzi cei mai importanți jucători din istoria competiției interne.

Fostul internațional român a primit cea mai mare evaluare din acest experiment, atingând borna de 120 de milioane de euro. Această sumă îl plasează la egalitate cu cota de piață deținută în fotbalul actual de Federico Valverde, mijlocașul celor de la Real Madrid.

„Nu a fost doar un jucător de nivel înalt, ci și un lider de elită care a marcat goluri imposibile de la distanță și a câștigat o cupă europeană pentru echipa sa. În fotbalul modern, un astfel de nivel e rar întâlnit. «Maradona din Carpați» ar fi în topul piețelor astăzi, drept cel mai valoros playmaker din lume”, a fost descrierea generată de softul de inteligență artificială folosit de turci.

Restul clasamentului generat de AI

Poziția a doua în simularea realizată de jurnaliști este ocupată de brazilianul Alex de Souza, cu o cotă estimată la 95 de milioane de euro. Podiumul este completat de Sergen Yalcin, evaluat la 90 de milioane de euro.

Pe lista numelor analizate se mai regăsesc Emre Belozoglu (90 de milioane de euro), Fatih Tekke, Ridvan Dilmen și Hasan Șaș (toți cu 85 de milioane de euro), alături de Mario Jardel și Jay-Jay Okocha (evaluați la 80 de milioane de euro fiecare).