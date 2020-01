Neuer e FURIOS dupa decizia lui Bayern! I-au adus INLOCUITOR dupa un scenariu IDENTIC celui in care el a ajuns la echipa! Scandal MAJOR in Germania

Bayern s-a inteles cu Alex Nubel de la Schalke pentru un contract pe 5 ani.

Nubel, 23 de ani, va ajunge la Bayern din postura de jucator liber de contract pe 1 iulie, ca i se termina acordul cu Schalke. Decizia portarului de a semna cu gigantul din Munchen nu i-a infuriat doar pe fanii echipei din Gelsenkirchen. Clubul i-a luat banderola de capitan lui Nuben, iar Neuer, viitorul sau coleg, a fost enervat la culme de mutarea facuta de sefii lui Bayern. Adus dupa un scenariu identic acum 9 ani, Neuer nu-l vrea pe Nubel alaturi de el. Considerat de nemti cel mai bun portar al deceniului trecut in lume, Neuer mai are contract cu Bayern pana in 2022.



"Nu ma tem ca imi voi pierde locul in nationala sau la Bayern. Ma concentrez pe ceea ce am eu de facut. Antrenorii vor lua deciziile. Am jucat foarte bine in ultimul timp, nu ma gandesc la altceva", a comentat Neuer, intrebat daca se simte amenintat de Nubel. Conform presei germane, Neuer nu e deloc incantat de posibilitatea de a 'imparti' postul de titular cu noul sau rival in sezonul 2020-2021 la Bayern.

Nubel ar putea rata nu doar banderola, ci si poarta lui Schalke pana la finalul sezonului in Bundesliga. Directorii clubului iau in calcul sa-l izoleze pe goalkeeper in afara primului 11 dupa ce a tradat semnand cu Bayern.