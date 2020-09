Vesti bune pentru PSG! Neymar s-a vindecat de COVID-19 si poate reveni pe teren

Starul brazilian s-a vindecat de coronavirus si poate reveni pe gazon chiar in acest weekend.

Neymar a fost in vacanta in Ibiza, iar in urma cu 9 zile si a fost testat pozitiv cu coronavirus alaturi de Leandro Paredes si Angel Di Maria. Astazi, jucatorul lui PSG a postat pe Twitter ca rezultatul testului a fost negativ si poate merge din nou la antrenamente.

"Am revenit la antrenamente, sunt super fericit #CORONAOUT"

El poate juca chiar in derby-ul etapei contra lui Olympique Marseille, care se va disputa duminica.

Parizienii au inceput sezonul dezastruos. PSG a pierdut in fata nou-promovatei Lens, joi, cu 0-1. Neymar, Icardi, Di Maria, Marquinhos, Paredes, Navas si Mbappe nu au putat juca, deoarece au fost infectati toti cu noul virus asiatic.

Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON ???? #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

