BREAKING NEWS! Neymar si inca doi jucatori ai PSG-ului au fost depistati pozitiv cu Covid-19!

Trei jucatori de la PSG au fost declarati infectati cu noul coronavirus.

In urma testelor efectuate in aceasta dimineata, PSG a anuntat trei cazuri pozitive din interiorul clubului. Este vorba despre jucatorii Neymar, Angel Di Maria si Leandro Paredes, conform L'Equipe.

Toti trei au fost in vacanta la Ibiza, in Insulele Baleare. In aceeasi locatie, au mai fost Verratti, Ander Herrera si Keylor Navas.

Neymar, Di Maria si Paredes vor sta in carantina o saptamana. De asemenea si ceilalti colegi ai lor vor sta in izolare.

Cel mai probabil, meciul PSG - Lens, programat pe 10 septembrie, va fi amanat.

Stire in curs de actualizare!

Coronavirus : Neymar testé positif Le Paris Saint-Germain a officialisé trois cas positifs au Covid-19 après les tests effectués ce matin. Selon nos informations, il s'agit de Paredes, Di Maria et Neymar https://t.co/owpkcbqz7w pic.twitter.com/Mp8v2gv8R0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 2, 2020

