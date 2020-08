S-a terminat telenovela! Neymar a anuntat unde va juca in sezonul viitor si ce ambitii uriase are: "Vreau sa-mi las numele in cartile de istorie!"

Neymar a vorbit intr-un interviu despre planurile sale pentru sezonul urmator.

Neymar va ramane la PSG si in sezonul viitor si va incerca din nou sa cucereasca Champions League. Brazilianul a vorbit intr-un interviu acordat revistei oficiale a clubului parizian si i-a asigurat pe fani ca vrea sa faca istorie pe Parc des Princes.

"Voi ramane la PSG in sezonul viitor. Raman cu ambitia de a reveni in finala Champions League, iar de data asta vreau sa o castig. Imi place aceasta idee de a face totul pentru a-mi lasa numele in cartile de istorie ale clubului meu", a declarat Neymar pentru PSG Le Mag.

Dorit insistent de Barcelona in ultimii doi ani, Neymar va incepe al patrulea sezon alaturi de PSG pe 17 septembrie. Echipa antrenata de Thomas Tuchel va juca in deplasare la Lens in debutul noului sezon din Ligue 1.

222 milioane de euro i-a platit PSG lui Barcelona in vara lui 2017. 70 de goluri si 41 de pase decisive a reusit brazilianul in cele 85 de meciuri jucate in tricoul parizienilor.

Neymar a reusit sa castige titlul in Franta in fiecare an de la transferul la PSG.

