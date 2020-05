PSG si Real Madrid, rivale in cel mai tare TRANSFER! Francezii vor sa il inlocuiasca pe Mbappe cu "BIJUTERIA" Europei, Erling Haaland

Real Madrid si PSG au avut des obiective comune la capitolul transferuri, iar acum viseaza la acelasi transfer: Haaland.

Erling Haaland (19 ani) este noua senzatie a fotbalului mondial dupa super-prestatiile sale alaturi de Salzburg in Champions League, iar apoi de Dortmund din iarna. Norvegianul este o masina de goluri si a devenit principalul obiectiv al marilor echipe.

Resemnati ca l-ar putea pierde pe Kylian Mbappe, pe care au reusit sa-l fure de sub nas madrilenilor in vara lui 2017 si cu o incertitudine in ceea ce priveste viitorul lui Icardi si Cavani, PSG il vede pe Haaland ca posibila alternativa pentru atacul sau.

Atacantul norvegian a ajuns la Borussia Dortmund in iarna, de la Red Bull Salzburg, in schimbul sumei de 20 de milioane de euro. Desi au anuntat ca intentioneaza sa il tina si sezonul urmator, nemtii nu ar exclude posibilitatea unui transfer.

Oficialii lui Real Madrid vor sa aduca forte proaspete la echipa, iar daca Mbappe, cel la care viseaza de mai bine de 3 ani continua sa ramana la stadiul de vis, transferul lui Haaland ar putea fi realizabil.

Erling Haaland are o cota de piata de 72 milioane de euro, conform Transfermarkt.

