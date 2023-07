Al Nassr l-a prezentat oficial pe Alex Telles (30 de ani), fundaș dreapta brazilian, care sosește de la Manchester United în schimbul sumei de 10 milioane de euro, potrivit presei internaționale.

Telles, aflat la Manchester United din octombrie 2020, a petrecut ultimul sezon la FC Sevilla, sub formă de împrumut. Acum, brazilianul se desparte definitiv de formația de pe Old Trafford, acolo unde a strâns 50 de meciuri și un gol.

Pe lângă Alex Telles, Al Nassr i-a mai transferat în această vară pe mijlocașul central ivorian Seko Fofana, de la Lens, pentru 25 de milioane de euro, și pe mijlocașul croat Marcelo Brozovic, de la Inter, în schimbul sumei de 18 milioane de euro.

În precedentul sezon din Arabia Saudită, Al Nassr a încheiat pe locul doi, cu 67 de puncte, la cinci lungimi în spatele campioanei Al Ittihad, care a realizat câteva transferuri spectaculoase în această vară, precum Karim Benzema, N'Golo Kante sau Jota.

We have officially signed the Brazilian Star Alex Telles ✍️

We wish him good luck with our stars ????#TellesIsYellow ???? pic.twitter.com/tpGylmgMB8