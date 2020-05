Edinson Cavani s-a inteles cu noua echipa! Unde va ajunge atacantul care o va parasi pe PSG si ce salariu va avea

Atacantul uruguayan al celor de la PSG, Edinson Cavani (33 de ani), va ramane liber de contract in acesta vara si a refuzat-o pe Atletico Madrid, echipa care a vrut sa il transfere. Potrivit Football Italia, Cavani s-a inteles cu Inter si va urma sa semneze contractul cu echipa antrenata de Antonio Conte, unde ar urma sa aiba un salariu de 8 milioane de euro pe sezon cu 4 milioane de euro mai putin decat are la PSG.

Pentru atacantul cotat la 20 de milioane de euro pe transfermarkt.com ar fi o revenire de senzatie in Italia, dupa ce a mai evoluat pentru Palermo si Napoli inainte de a se transfera in Franta.

Inter hope to sign free agent Edinson Cavani this summer as replacement for Barcelona-bound Lautaro Martinez https://t.co/LE9AOOYJqB