Alex Telles (29 de ani) ar putea rata și el meciurile rămase din această ediție a Cupei Mondiale, din cauza unei accidentări suferite în ultimul meci din grupele competiției, cu Camerun, scor 0-1, scrie jurnalistul Fabrizio Romano, care citează publicația sud-americană Ge.

Fundașul de la Sevilla a jucat în două dintre cele trei meciuri ale Braziliei din grupele Cupei Mondiale. A fost rezervă în primul meci, cu Serbia (2-0), după care au urmat doar patru minute în jocul cu Elveția (1-0).

Not just Gabriel Jesus. Alex Telles, also expected to miss the rest of the World Cup as @geglobo reports, due to injury against Camerun. ???????????? #Qatar2022

Two major blows for Tite and Brazil. pic.twitter.com/wi0aGLFmk5