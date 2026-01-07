Deși s-a deplasat alături de lotul lui Florin Pârvu pentru cantonamentul de iarnă, Denis Radu nu va mai continua în Superliga în a doua parte a sezonului. Fotbalistul a plecat spre Istanbul, unde urmează să efectueze vizita medicală și să parafeze actele cu noua sa echipă.



Dacă totul decurge conform planului, Radu va deveni al doilea român din lotul celor de la Eyupspor, alăturându-se lui Denis Drăguș, care evoluează tot sub formă de împrumut, de la Trabzonspor. Misiunea lor nu va fi una ușoară: echipa se află într-o situație critică, pe penultimul loc al clasamentului (17 din 18), cu doar 13 puncte strânse în 17 etape, locurile 16-18 fiind retrogradabile.



Petrolul visează la sume mari în viitor



Petrolul a acceptat să-l cedeze pe fotbalist fără a încasa o sumă de bani în acest moment. Oficialii ploieșteni mizează pe expunerea pe care campionatul Turciei o oferă, sperând ca evoluțiile lui Radu să îi crească semnificativ cota de piață pentru un viitor transfer definitiv pe o sumă consistentă.



Deși în contractul de împrumut valabil până în vară nu a fost stipulată o clauză obligatorie de cumpărare, cele două cluburi au convenit asupra unui drept de preempțiune. Practic, dacă Petrolul va primi o ofertă pentru jucător, Eyupspor va avea prioritate dacă va egala propunerea respectivă.



Cengiz Erten, impresarul fotbalistului, a explicat pentru GSP cum s-a realizat această mutare și care sunt așteptările: „Eyupspor îl urmărește de circa un an pe Denis Radu, pentru care au venit inclusiv în România la câteva partide oameni din departamentul de scouting, precum și din staff-ul tehnic. E o oportunitate pentru Denis să-și expună potențialul într-un campionat puternic precum cel din Turcia. A trecut și printr-o perioadă mai dificilă din cauza accidentării, dar sunt convins că e un jucător care-și va etala calitatea la Eyupspor.”



Denis Radu poate acoperi întreaga bandă, atât în dreapta cât și în stânga. Mijlocașul de 22 de ani a ajuns la Petrolul în vara lui 2023, de la Poli Timișoara, fiind transferat definitiv un an mai târziu.

