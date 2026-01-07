Damjan Djokovic (35 de ani) nu a făcut, în primă fază, deplasarea alături de CFR Cluj în cantonamentul din Spania (Oliva Nova). În această situație se află și ”veteranul” Ciprian Deac, dar în privința croatului lucrurile s-au schimbat.



Mijlocașul a fost chemat în cantonamentul echipei și se va alătura lotului condus de Daniel Pancu, urmând să facă parte din planurile echipei și în partea secundă a sezonului, în ciuda zvonurilor din ultima perioadă.



Damjan Djokovic merge cu CFR Cluj în cantonament



Scenariul a fost confirmat și de Iuliu Mureșan, președintele clubului. Întrebat de ce a întârziat în cantonament, oficialul CFR-ului s-a limitat să spună că totul s-a întâmplat din cauza unor ”probleme care s-au rezolvat”.



”Djokovic vine cu noi în cantonament. E jucătorul nostru și avem nevoie de el. (n.r. - Dar de ce a întârziat?) Au fost niște probleme care s-au rezolvat”, a spus Mureșan, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



În 28 de partide disputate în acest sezon, Djokovic a reușit să marcheze de două ori și a fost o piesă importantă în echipa pregătită de Dan Petrescu și Andrea Mandorlini.



În CV-ul acestuia se regăsesc șase trofee cucerite cu CFR Cluj (patru campionate, o Cupă a României și o Supercupă), dar și un titlu în sezonul 2023-2024, când a evoluat în prima parte a anului pentru FCSB, iar apoi s-a transferat la Rapid.



Lotul deplasat de CFR Cluj în cantonamentul din Spania:

