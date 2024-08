Ange Postecoglou dă lovitura! Tottenham pregătește un transfer de zile mari

Tehnicianul a fost nevoit să-l folosească pe mijlocașul Dejan Kulusevski pe post de atacant în turneul de pre-sezon din Japonia și Coreea de Sud, din cauza accidentării lui Richarlison, care încă se află în recuperare.

Printre țintele potențiale ale Spurs se numără Dominic Solanke de la Bournemouth, în vârstă de 26 de ani, care a marcat 21 de goluri sezonul trecut pentru echipa sa, dintre care 19 în Premier League. Solanke a fost al patrulea cel mai bun marcator al competiției, la egalitate cu Ollie Watkins și Phil Foden.

Tottenham are nevoie să-și îmbunătățească opțiunile de jucători formați și obișnuiți în Premier League, iar Solanke se încadrează în această categorie. Bournemouth se pregătește pentru posibila plecare a lui Solanke și a urmărit deja potențiali înlocuitori, cum ar fi Cameron Archer de la Aston Villa, scrie football.london.

????⚪️ Ange Postecoglou confirms Spurs plan to sign new striker: “It is still the area of the park we're really probably the thinnest, at the moment”.

“Obviously, that's a focus for us”, Ange says via @AlasdairGold.

↪️ Dominic Solanke, among options appreciated. pic.twitter.com/sMBRjPahGm