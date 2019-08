ULTIMA ORA | Anuntul facut de Mbappe despre plecarea de la PSG: "Asa am considerat!" Mesaj catre Neymar

Kylian Mbappe i-a transmis si un mesaj lui Neymar.

Atacantul celor de la Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a vorbit in conferinta de presa de dinainte de Supercupa Frantei despre situatia lui Neymar.



"Vreau ca Neymar sa ramana alaturi de noi, nu vreau sa plece. I-am spus asta. Totul e bine intre noi" a spus Mbappe despre situatia colegului sau din atac, cel care este aproape de revenirea la Barcelona.

Mbappe ramane la PSG

Atacantul francez a vorbit si despre speculatiile legate de o plecare a sa de la PSG dupa declaratia pe care a dat-o in momentul in care a primit premiul pentru cel mai bun jucator din Ligue 1 cand a spus ca isi doreste mai multe responsabilitati.

"Nu am nicio dorinta sa plec. Cuvintele meu au fost ambigue, doar antrenorul, presedintele si cu mine stiam despre ce e vorba. Nu a fost momentul si nici locul, vreau sa-mi cer scuze pentru asta. Am considerat ca este in interesul clubului" a mai spus Mbappe intr-o conferinta de presa.