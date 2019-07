Planul DIABOLIC al lui Florentino Perez de a-l aduce pe Mbappe langa Hazard! Lovitura colosala pregatita de Real Madrid

Real Madrid a pregatit planul pentru transferul lui Kylian Mbappe.

Florentino Perez nu a renuntat la principala tinta pentru viitorul Realului: Kylian Mbappe. Presedintele clubului este hotarat sa-l transfere pe francez si a pregatit o strategie de lunga durata. Cei de la Real Madrid au decis sa nu forteze in aceasta vara mutarea.

O posibila plecare a lui Mbappe de la PSG a fost eclipsata de "telenovela Neymar", insa cei de la Real continua sa faca mutari pentru a transforma in realitate acest transfer peste un an! Real Madrid va apela la aceeasi strategie ca in cazul lui Eden Hazard, dorit mai multi ani si adus in aceasta vara.

Perez este decis sa astepte momentul oportun pentru a-l aduce pe Mbappe, chiar daca va trebui sa astepte pana 2021, cand Mbappe intra in ultimul an din actualul contract cu PSG. Asta deoarece Perez este convins ca negocierile cu PSG vor deveni mai facile cu cat expirarea contractului se apropie, chiar daca acest lucru inseamna ca Mbappe nu va juca in viitorul apropiat pentru Real.