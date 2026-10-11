Troyes - Marseille, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 21:45. Elevii lui Bruno Genesio vor să iasă din zona roșie

Troyes - Marseille, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 21:45. Elevii lui Bruno Genesio vor să iasă din zona roșie Ligue 1
SPORT.RO
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Troyes - Marseille, meci din etapa a șasea din Ligue 1, se joacă diseară, de la ora 21:45. Meciul de pe Stade de l'Aube va fi transmis în direct de VOYO Sport 1.

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Troyes - Marseille, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 21:45

Nou-promovata Troyes a dominat autoritar ediția trecută din Ligue 2, însă are probleme la revenirea în elita fotbalului francez. Echipa lui Stephane Dumont ocupă locul 16, cu 4 puncte, iar în ultimele trei etape a înregistrat trei eșecuri, inclusiv un 2-6 contra lui Strasbourg.

"Jucăm fotbal pentru astfel de meciuri. Obiectivul este să nu fim un simplu sparring-partner, cum se spune peste tot. Orice s-ar întâmpla, este un meci pe care trebuie să-l câștigăm. Avem nevoie de aceste trei puncte și trebuie să fim capabili să ne răsplătim eforturile", a spus Stephane Dumont, antrenorul lui Troyes.

De partea cealaltă, Marseille traversează o formă și mai slabă. Formația lui Bruno Genesio se află pe locul 17, penultimul, cu doar 3 puncte. OM are patru eșecuri consecutive și vine după meciul contra campioanei Paris Saint-Germain (1-2).

Amenințat deja cu demiterea, Bruno Genesio a spus înainte de meci: "Trebuie să ne concentrăm pe ieșirea din criză. În astfel de momente, trebuie să oprim seria negativă și să adunăm puncte. Sezonul acesta trebuie să ne ajute să depășim dificultățile".

Clasamentul din Ligue 1

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