Cristi Chivu își dorește un goalkeeper cu experiență, capabil să ofere siguranță echipei în meciurile decisive, iar Alisson Becker este unul dintre numele aflate pe lista oficialilor nerazzurrilor.

Potrivit presei din Italia, formația de pe „Meazza” urmărește situația brazilianului de la Liverpool, al cărui contract expiră în vara lui 2027.

Alisson Becker e liber de contract din vara viitoare

Astfel, Inter ar putea profita de oportunitatea de a-l aduce în perioada următoare, mai ales dacă portarul nu își prelungește înțelegerea cu formația engleză.