Partida de pe stadionul „Couto Pereira” a fost decisă în al patrulea minut al prelungirilor. Gabriel „Gabigol” Barbosa a înscris golul victoriei pentru Santos, după o fază la care a contribuit și Neymar, cu un șut care a precedat reușita.
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Neymar Jr, derapaj după victoria obținută de Santos, scor 1-0, pe terenul celor de la Coritiba, în etapa a 35-a a campionatului Braziliei.
Pe parcursul meciului, suporterii gazdelor l-au provocat în repetate rânduri pe starul brazilian. La final, acesta și-a pierdut cumpătul și le-a răspuns într-un limbaj vulgar.
„Terminați cu prostiile! Duceți-vă naibii, idioților! Mergeți în divizia a doua! Trebuie să mă respectați. Respectați-mă, gașcă de ticăloși!”, le-a transmis Neymar fanilor lui Coritiba, înainte să plece spre vestiare.
În actuala ediție de campionat, Neymar a bifat 16 apariții în cele 35 de etape disputate până acum și a marcat opt goluri. Opt milioane de euro este cota de piață a winger-ului, potrivit Transfermarkt.
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