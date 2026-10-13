Clubul francez de fotbal Lille OSC a anunţat că ia în considerare acţiuni în instanţă după ce fundaşul Tiago Santos a suferit o accidentare gravă la genunchi în urma unui tackling ''incontrolabil şi periculos'' în meciul de sâmbătă cu Le Havre (1-0) din Ligue 1, transmite Reuters.

Santos, în vârstă de 24 de ani, a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior şi o leziune de menisc la genunchiul drept.

El a fost scos din teren pe targă după ce a fost faultat de mijlocaşul Amir Richardson, în prima repriză a meciului câştigat de Lille cu 1-0.

Arbitrul a dictat fault, dar nu i-a acordat niciun avertisment lui Richardson.