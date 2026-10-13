VIDEO EXCLUSIV Lille plănuieşte acţiuni legale după accidentarea gravă a lui Tiago Santos! Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO

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SPORT.RO
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Clubul francez de fotbal Lille OSC a anunţat că ia în considerare acţiuni în instanţă după ce fundaşul Tiago Santos a suferit o accidentare gravă la genunchi în urma unui tackling ''incontrolabil şi periculos'' în meciul de sâmbătă cu Le Havre (1-0) din Ligue 1, transmite Reuters.

Santos, în vârstă de 24 de ani, a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior şi o leziune de menisc la genunchiul drept. 

El a fost scos din teren pe targă după ce a fost faultat de mijlocaşul Amir Richardson, în prima repriză a meciului câştigat de Lille cu 1-0.

Arbitrul a dictat fault, dar nu i-a acordat niciun avertisment lui Richardson.

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Lille susţine că intrarea respectivă merita un cartonaş roşu şi a solicitat ligii (LFP) să trimită cazul Comisiei de disciplină. De asemenea, clubul cere explicaţii privind procesul de analiză video efectuat de oficialii meciului.

”LOSC analizează toate căile legale posibile”

''LOSC analizează toate căile legale posibile şi îşi rezervă dreptul de a întreprinde orice acţiune juridică necesară pentru a obţine despăgubiri pentru pierderile suferite. Va oferi sprijin lui Tiago în orice demers pe care acesta decide să-l facă pentru a-şi apăra drepturile'', a precizat clubul francez.

Ca răspuns, Le Havre i-a urat lui Santos o recuperare rapidă, dar a subliniat că nici arbitrul de centru, nici arbitrul asistent video (VAR) nu au considerat că intrarea respectivă necesită o sancţiune.

''În acest context, HAC pune la îndoială demersul LOSC de a solicita FFF (Federaţiei franceze) şi LFP să-i sancţioneze jucătorul 'a posteriori', întrucât o astfel de decizie ar depăşi cadrul reglementărilor actuale'', a adăugat clubul Le Havre, conform Agerpres.

FFF şi LFP nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta situaţia, având în vedere că solicitările au fost transmise în afara orelor de program din Franţa.

Lille, echipă de Champions League în acest sezon

Fundaşul portughez Tiago Santos a mai suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng în 2024.

Lille, ocupanta locului secund în Ligue 1, urmează să joace marţi în deplasare împotriva echipei Arsenal, la Londra, într-un meci din Liga Campionilor. 

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