LIVE VIDEO PSG - Troyes, pe VOYO SPORT 1 de la 22:05. Câți jucători de la campioana din Ligue 1 sunt convocați la naționala Franței

PSG - Troyes, pe VOYO SPORT 1 de la 22:05. Câți jucători de la campioana din Ligue 1 sunt convocați la naționala Franței Ligue 1
SPORT.RO
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Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO.

TAGS:
PSGpsg - troyestroyesWarren Zaire-EmeryDesire Doue
Din articol

PSG - Troyes

Meciul este transmis de VOYO SPORT 1.

Doar doi fotbaliști de la PSG au fost convocați de Zinedine Zidane la națională

Franţa urmează să întâlnească Italia, la Milano, şi Turcia, la Bordeaux, pe 12 şi, respectiv, 15 noiembrie, în cadrul Ligii Naţiunilor. Aflându-se în prezent pe primul loc în grupă, cu trei victorii şi un egal, ''Les Bleus'' au nevoie de un singur punct pentru a-şi asigura locul în sferturile de finală.

Lotul Franţei convocat de selecționerul Zinedine Zidane cuprinde doar doi jucători de la PSG, campioana din Ligue 1 și deținătoarea trofeului Champions League:

Portari: 

Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens);

Fundaşi: 

Andy Diouf (Inter Milano), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Leny Yoro (Manchester United);

Mijlocaşi: 

Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG);

Atacanţi: 

Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter Milano). 

Anunț de ultimă oră despre viitorul lui Ousmane Dembele! Ce se întâmplă cu starul lui PSG

Discuţiile privind prelungirea contractului lui Ousmane Dembele cu clubul de fotbal Paris Saint-Germain până în 2030 sunt într-un stadiu avansat, deşi nu s-a ajuns încă la un acord oficial, a declarat vineri pentru AFP o sursă apropiată negocierilor.

„Discuţiile dintre clubul parizian şi atacantul francez sunt extrem de constructive şi pozitive”, a precizat sursa, potrivit Agerpres, adăugând că ambele părţi îşi doresc să ajungă rapid la o înţelegere.

„Deşi negocierile avansează bine, mai există câteva aspecte care trebuie clarificate”, a indicat sursa.

Dembele, care s-a alăturat clubului în 2023 şi are un contract valabil până în iunie 2028, fiind în prezent indisponibil din cauza unei accidentări la coapsă, solicită, printre altele, o mărire de salariu.

Fostul jucător al Barcelonei, în vârstă de 29 de ani, este „inima echipei”, a declarat recent Luis Enrique într-un interviu acordat canalului media oficial al PSG.

În plus, la fel ca în cazul lui Dembele, clubul poartă de câteva luni discuţii şi cu Khvicha Kvaraţhelia - care suferă în prezent de o accidentare gravă la genunchi - cu privire la o prelungire a contractului dincolo de anul 2029, potrivit unei alte surse apropiate negocierilor.

La începutul acestui sezon, pe 5 septembrie, PSG a anunţat mai multe prelungiri de contract: Luis Enrique (până în 2030), Fabian Ruiz (până în 2028), precum şi Willian Pacho, Joao Neves, Lucas Beraldo şi Senny Mayulu (toţi până în 2031).

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