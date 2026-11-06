Armando Sadiku, atacantul care i-a dat gol României la EURO 2016, într-un duel cu Albania, s-a retras!

La Campionatul European din 2016, România a cedat cu Albania, scor 0-1, după un meci care a intrat în istoria neagră a fotbalului nostru. Armando Sadiku a înscris și a reușit, în același timp, primul gol al Albaniei la un turneu final, în întâlnirea cu România, gol cu care a intrat în cărțile de istorie ale țării sale.

Armando Sadiku, fotbalistul care a marcat contra României la EURO 2016, s-a retras!

Acum, ajuns la 35 de ani, atacantul și-a anunțat retragerea! Zilele trecute, vârful născut la Elbasan a hotărât să renunțe la fotbal, după o experiență de un an și trei luni în Elveția, la AC Bellinzona.

De-a lungul carierei, Armand Sadiku a câștigat și titlul în Elveția, cu FC Zurich, în 2014 și 2016, sau Cupa Poloniei, cu Legia Varșovia, în 2018. Cel mai bun randament l-a dat la FC Lugano, echipă din ”Țara Cantoanelor”, unde, în 79 de meciuri, a punctat de 41 de ori și a oferit 12 pase decisive.

Nici la FC Zurich nu a avut statistici rele, cu 20 de goluri și patru pase decisive în 65 de întâlniri.

Armando Sadiku, 12 goluri pentru naționala Albaniei

Sadiku a încheiat cariera cu 38 de meciuri și 12 goluri pentru prima reprezentativă a Albaniei.

”Armando Sadiku se retrage din fotbal, mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat în acești ani emoționați.

Cu respect, administratorii profilului de Facebook”, a transmis echipa care se ocupă de pagina de socializare a fostului atacant.

În sezonul 2026-2027, Sadiku a evoluat în doar patru meciuri, iar ulterior a anunțat că renunță la fotbal. Însă, în stagiunea 2025-2026 contabiliza un total de 26 de partide și marca de cinci ori.