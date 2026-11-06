Mihai Lixandru (25 de ani) traversează, probabil, unul dintre cele mai slabe sezoane pe care l-a avut, ca fotbalist, de când joacă la nivelul primei ligi! Dar, în ciuda rezultatelor dezastruoase, românul e fericit, cu zâmbetul pe buze.

„Arabul“ Lixandru, ce apariție! S-a îmbrăcat ca un șeic, ca să-și ducă iubita la cină

Paradoxul pe care Lixandru îl trăiește, la Al-Fateh, în Arabia Saudită, are o explicație scurtă și concretă: la noua sa echipa nu există un Gigi Becali. Pentru că, dacă la Al-Fateh ar fi existat un conducător agresiv, precum latifundiarul din Pipera, acesta și-ar fi smuls părul din cap, la ce rezultate au fost, în acest sezon!

Până în momentul de față, Al-Fateh a disputat 13 meciuri, în toate competițiile: 1 victorie, 3 egaluri, 9 înfrângeri, golaveraj 10-28! Cu acest bilanț, echipa lui Lixandru e pe loc retrogradabil, în Saudi Pro League, 16 din 18. Și deja crește distanța față de prima poziție care asigură rămânerea în primul eșalon. În acest moment, Al-Fateh e la patru puncte de poziția a 15-a, prima de deasupra „nisipurilor mișcătoare“.

Și, totuși, în ciuda situației sportive nefaste în care a ajuns cu Al-Fateh, Mihai Lixandru se bucură de viața sa, în Arabia Saudită! Dovadă și fotografia care tocmai a apărut cu el și cu iubita sa, Andreea Beatrice.

Mihai Lixandru s-a îmbrăcat ca un arab

Al-Fateh a jucat în ultima etapă din Saudi Pro League pe 31 octombrie. Și a pierdut: 0-2, la Riad, cu Al-Hilal. Având în vedere că următoarea partidă e programată pentru 20 noiembrie, după pauza prilejuită pentru meciurile echipelor naționale, jucătorii lui Al-Fateh și-au permis să aibă un program mai lejer, în ultimele zile.

În ceea ce îl privește pe Mihai Lixandru, acesta a organizat o ieșire în oraș, pentru cină, alături de coechipierul său, slovacul Lukas Haraslin. Cei doi s-au îmbrăcat în stil oriental și au fost însoțiți de partenerele lor care, de asemenea, au optat pentru o ținută specifică zonei, cu respectarea normelor religioase.

Fotografia în care apar Lixandru și iubita sa, alături familia slovacului Haraslin, înainte de cină, a devenit virală în mediul online, fiind foarte apreciată de suporterii lui Al-Fateh.