Totul pentru Cupa Mondială! Anunțul făcut de PSG în legătură cu Lionel Messi cu două săptămâni înainte de startul competiției

Cu două săptămâni înainte de startul competiției, PSG a anunțat că Lionel Messi nu va face parte din lotul echipei pentru partida din campionat, cu Lorient, din cauza unei accidentări minore.

"Din cauza unei inflamații la tendonul lui Ahile, Lionel Messi va rămâne sub supravegere medicală ca metodă de precauție. Se va întoarce la antrenamentele colective începând de săptămâna viitoare", se arată în comunicatul emis de campioana Franței.

Accidentarea nu este una gravă, însă starul argentinian vrea să evite orice complicație de ordin medical înainte de Campionatul Mondial, fiind ultima șansa de a se lupta pentru trofeul suprem.

Lionel Messi a făcut anunțul: "Va fi ultimul meu Campionat Mondial!"

Naționala Argentinei este una dintre echipele favorite la câștigarea trofeului, asta și după rezultatele extrem de bune din ultimii ani. Argentinienii nu au mai pierdut un meci din iulie 2019, iar în urmă cu un an au reușit să câștige și Copa America, anunțându-și astfel „candidatura” în lupta pentru trofeul suprem.

Într-un interviu acordat presei din Argentina, Lionel Messi a fost întrebat dacă Mondialul din Qatar va fi ultimul său turneu mondial și a afirmat sigur pe el că acesta va fi ultimul său Mondial.

"Da, cu siguranță, da. Mă simt bine din punct de vedere fizic, am făcut un pre-sezon foarte bun anul acesta, anul trecut nu am reușit să fac asta ținând cont cum s-a desfășurat totul, am început să mă antrenez târziu, am jucat fără ritm, campionatul începuse deja, apoi am mers la națională, când m-am întors m-am accidentat și nu am reușit să mă pun la punct", a spus pentru Star+ citat de tn.com.ar.