Chiar dacă au condus cu 2-0, sud-americanii au tremurat până în ultima clipă. Partida s-a terminat cu scorul de 3-3 și a fost decisă la loviturile de departajare. La final, Messi a venit la interviu cu marele trofeu: ”E frumoasă, impresionantă”, a spus starul lui PSG, în dialog cu reporterul argentinian.

Leo Messi, prima reacție după câștigarea Cupei Mondiale

„E o nebunie. E frumoasă (n.r. - referitor la trofeu). Cel mai frumos lucru care există. Știi cât de mult o s-o sărut? E impresionantă, adevărul e ca mi-o doream mult. Am zis cândva că Dumnezeu o să mi-o dăruiască. Am presimțit asta. Am suferit mult, dar am reușit. Acum să cântăm și să ne bucurăm. Abia așteptăm să vedem ce nebunie o să fie în Argentina. Ne gândim să ne bucuram de momentul ăsta”, a spus Leo Messi, la interviul de după finala cu Franța.

Messi: “It’s the best thing there is [World Cup trophy]. Look how cute it is.” pic.twitter.com/WPkvZKlxgu — All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) December 18, 2022

Este primul trofeu mondial câștigat de Lionel Messi cu Argentina, după finala pierdută la ediția din 2014. După ce a anunțat că este ultimul meci pe care îl joacă la un Campionat Mondial, starul argentinian s-a bucurat alături de suporterii prezenți pe stadion și a făcut turul zonei în care se aflau fanii sud-americani.

Lionel Messi a devenit fotbalistul care are cele mai multe meciuri jucate la Campionatele Mondiale, 26, cu unul mai mult decât Lothar Matthäus.

Argentina - Franța 3-3 (4-2 d.l.d.)

Argentina a început fantastic finala Campionatului Mondial din Qatar. Lionel Messi a deschis scorul din penalty (minutul 23), iar Di Maria a majorat diferența (minutul 36). Sud-americanii au controlat excepțional partida, până în minutul 80.

Francezii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, iar Kylian Mbappe a redus din diferență. Un singur minut mai târziu, starul lui Paris Saint-Germain a restabilit egalitatea și a trimis meciul în prelungiri.

Lionel Messi a readus-o pe Argentina pe culmile victoriei în minutul 108, dar același Kylian Mbappe a restabilit egalitatea și a ajutat „Cocoșul galic” să ajungă la loteria penalty-urilor.

Acolo, sud-americanii s-au impus catastrofal. 4-2 s-a terminat, după ce Martinez a parat lovitura lui Kingsley Coman, iar Tchouameni a trimis mult pe lângă poartă.

Argentina a devenit, astfel, campioana mondială la turneul final, ediția 2022, din Qatar!