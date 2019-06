TEAPA secolului pentru PSG: cota lui Neymar a picat la jumatate! Cati bani mai valoreaza cel mai scump jucator din istorie

Seicul lui PSG a anuntat ca Neymar e liber sa plece!

Intr-o iesire rara in public, Nasser al Khelaifi a anuntat ca jucatorii care nu isi asuma responsabilitatea pentru esecurile lor sunt liberi sa plece. Era o sageata evidenta catre Neymar, care nu s-a ridicat la asteptarile sumei de transfer: 222 de milioane de euro in momentul trecerii de la Barcelona in 2017.



Cota lui Neymar s-a prabusit!

"Jucatorii trebuie sa-si asume responsabilitatile mai mult decat au facut-o pana acum. Daca nu sunt de acord, usile sunt deschise. Adio! Nu vreau sa mai vad comportamente de vedete la PSG!", este una dintre declaratiile lui Al-Khelaifi, in care face referire la starul brazilian.

"Oficialii de la PSG sunt gata sa-l lase pe Neymar sa plece, in cazul in care apare o oferta tentanta", a anuntat azi cotidianul L'Equipe.

Problema e ca PSG are sanse mici sa-si recupereze cele 222 de milioane platite pentru eliberarea lui Neymar de la Barcelona. Institutul elvetian CIES il evalueaza pe Neymar la 124,7 de milioane de euro, cu aproape 100 de milioane mai putin decat in urma cu doi ani. Neymar inca era cotat la 200 de milioane in ianuarie, insa la scurt timp s-a accidentat si a ratat finalul de sezon. Neymar s-a accidentat iar fix inainte de Copa America si nu va mai participa la meciurile nationalei din aceasta vara.